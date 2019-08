A cidade catarinense de Pomerode inaugura dia 6 de setembro o Museu Mundo dos Brinquedos, que terá mais de três mil peças no acervo, as mais antigas datadas de 1920, e a maioria faz parte da coleção particular do engenheiro Adolar Ferreira Filho, que, no empreendimento, tem como sócios Jairo Albuquerque.

O museu tem área de mil metros quadrados, decoração temática e estátuas de personagens. Entre os brinquedos, estão itens colecionáveis de marcas como Estrela e Bandeirantes. Só em triciclos e bicicletas são mais de 200 unidades diferentes. Bonecas, jogos e carrinhos que reuniam crianças em diferentes gerações também poderão ser apreciados.

A ideia de exibir o acervo surgiu em uma conversa entre amigos. Adolar coleciona os itens desde criança e, por saberem dessa paixão, conhecidos acabaram contribuindo. “Depois de pesquisarmos sobre outras iniciativas no país, vimos que havia espaço não só pelo volume, mas pelas memórias e momentos compartilhados que ele poderia gerar entre avós, filhos e netos. Sempre tive o sonho de poder mostrar todas essas peças. Estou muito feliz”, diz o engenheiro-colecionador.

A visitação ao Museu dos Brinquedos será das 9h às 18h, com ingresso a R$ 25 (meia entrada para estudantes e idosos).