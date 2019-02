PolloShop terá aumento no mix de lojas femininas

Loja Belle Tissu é a nova opção de compras para as clientes do PolloShop

Tem novidades nos corredores do PolloShop, especialmente para as mulheres que gostam de se vestir bem. Chegou ao mix de lojas do shopping do Alto da XV a loja Belle Tissu, com diversas peças e itens dentro das principais tendências de moda, para looks do dia a dia ou até mesmo para ocasiões especiais.

A loja Belle Tissu traz o que há de mais moderno na moda feminina em roupas, ampliando ainda mais o leque de opções dentro do mix de lojas do Pollo para as clientes que prezam pelo bom gosto, sofisticação e novidade na hora de se vestir, sem gastar muito, garantindo peças com preços justos e atrativos.

Quem aproveitar a chegada da loja Belle Tissu para garantir novas peças para o guarda-roupa, ainda tem a oportunidade de garantir uma chance de sair de carro zero quilometro. A cada R$100,00 em compras, o cliente tem direito a um cupom para concorrer ao sorteio de um Mercedes – Benz CLA 0 km.

Serviço:

Rua Camões, 601 – Alto da XV

Horários de funcionamento:

Lojas: De segunda a sábado: 10h às 22h

Domingos e feriados: 14h às 20h

Praça de Alimentação: De segunda a sábado: 9h às 22h

Domingo e feriados: 10h às 20h

www.polloshop.com.br

Facebook e Instagram: PolloShop

Foto: Divulgação.