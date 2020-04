Policiais trabalham para encontrar criminosos

Um policial civil foi assassinado na madrugada deste sábado (11) no Parolin, em Curitiba.

O policial foi baleado na Avenida do Canal, ele estava sozinho em uma viatura descaracterizada.

De acordo com as informações o investigador trafegava em velocidade baixa pelo local, quando dois homens o abordaram e atiraram diversas vezes contra o carro do policial civil. Ferido, o investigador perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro de uma residência, na rua Professor Rubens Helke Braga, cerca de três quadras do local dos disparos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, isolou o local e mobilizou a especializada em homicídios. Campos era lotado na Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) e não há informações se ele estava em uma diligência pelo bairro. Os dois atiradores fugiram a pé.