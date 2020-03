Policiais nas ruas orientam pessoas para ficar em casa

O Paraná e todos cidadãos no Brasil estão em sofrimento com o aumento dos casos do novo coronavírus, mas uma ação da Polícia Civil do Paraná, em Curitiba, é o aviso do que está por vir e contribui na prevenção de saúde e informação.

A exemplo dos demais órgãos da Segurança Pública, a Polícia Civil do Paraná encampou de corpo e alma a campanha no combate ao Coronavírus, que visa conscientizar a população da importância de não sair de casa, a não ser em casos excepcionais, informou através das redes sociais, Valdir de Córdova Bicudo.

