Dois soldados da Polícia Militar ficaram feridos ao ajudarem no combate um incêndio num restaurante no centro de Ortigueira, região dos Campos Gerais. Eles inalaram fumaça e também sofreram queimaduras nas mãos e braços. Os proprietários do estabelecimento localizado na Avenida Brasil também ficaram intoxicados e precisão receber atendimento médico.

Conforme detalhou a PM, várias pessoas ligaram para o 190 por volta de 21h relatando que o local estava pegando fogo. Os soldados confirmaram que o foco principal era na cozinha industrial, mas as chamas já tinham passado para as paredes e forro. A equipe da Defesa Civil foi acionada, mas por “problemas logísticos” demorou para chegar, segundo a polícia.

Por isso, os dois soldados que atenderam à situação utilizaram o extintor de incêndio do próprio restaurante para tentar conter o fogo, sem sucesso. Em seguida, eles percorreram vários estabelecimentos vizinhos em busca de mais extintores, mas também não conseguiram. Para controlar as chamas, eles precisaram encher baldes de água numa residência vizinha.

Com todo o esforço, o soldado Ismael sofreu queimaduras nas pontas dos dedos e não pode continuar o plantão. A soldado Marcondes, que também atuou no combate, teve queimaduras no braço esquerdo. Os dois proprietários do restaurante também sofreram várias lesões, e todos eles inalaram muita fumaça. Eles foram encaminhados para o hospital da cidade para receberem atendimento médico. As causas do incêndio ainda não foram reveladas.

