Polícia recupera veículo de luxo roubado no RS

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) recuperou um veículo de luxo que havia sido roubado no Rio Grande do Sul em agosto de 2018. O Land Rover modelo Evoque de cor vermelha foi encontrado pelos policiais civis no estacionamento de um prédio, em Curitiba, na ultima segunda-feira (10).

Segundo a investigação, o veículo foi roubado no mês de agosto de 2018 na cidade gaúcha de Novo Hamburgo. Ao ser questionado sobre o registro de roubo, o homem que estava com o veículo disse ter comprado o Land Rover de uma pessoa que mora em Itajai (SC), e que não suspeitou da origem ilícita do bem.

O suspeito foi autuado por receptação. Ele pagou fiança e responderá ao crime em liberdade.