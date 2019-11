A Polícia Civil de Curitiba procura por dois criminosos que realizaram um arrastão no bairro Xaxim, em Curitiba, na última sexta-feira (8). Eles são responsáveis por pelo menos dois assaltos concluídos e por uma tentativa de assalto.

Na sexta-feira, por volta do meio-dia, os criminosos surpreenderam uma mulher que estava em frente à sua casa, deram voz de assalto e exigiram a chave do carro da vítima. O crime só não foi concluído porque uma testemunha viu a ação, gritou por socorro e assustou os bandidos.

“A hora que eu percebi que estava acontecendo alguma coisa estranha, eu perguntei ‘o que que está acontecendo?’. Ele respondeu ‘oh, dona, isso aqui é um assalto’ e me mostrou a arma. Aí, eu comecei a gritar ‘assalto, assalto, assalto, você está sendo filmado’. Imediatamente, os vizinhos acionaram o alarme e eles deram no pé”, contou a vítima, que não quis se identificar por medo.

Depois de fugirem do local, eles renderam um jovem que passava com uma bicicleta e levaram o veículo. Na sequência, algumas quadras depois do primeiro assalto, os dois invadiram o quintal de uma casa que estava com o portão aberto, dominaram um homem que trabalhava no local e roubaram uma caminhonete.

Qualquer informação sobre a identidade dos criminosos pode ser repassada, de forma anonima, ao Disque Denúncia pelo 181.