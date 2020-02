Polícia prende suspeito de furtar combustível em Araucária

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem de 32 anos, suspeito de integrar uma associação criminosa que furtou R$ 40 mil em combustível, em junho de 2018, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A prisão do suspeito ocorreu em cumprimento de mandado de prisão, na quinta-feira (13), no bairro Quississana, em São José dos Pinhais, também na RMC.

O caminhão com o combustível vinha de Paranaguá, no Litoral do Estado, e seria descarregado no pátio da Petrobras, em Araucária. Mas, o suspeito e o motorista, que estava realizando o transporte, descarregaram quase todo combustível em um barracão, localizado, em São José dos Pinhais. O condutor já havia sido preso pela PCPR em 2019.

Os suspeitos ainda deixaram o veículo com o resto do combustível no pátio da empresa, para supostamente descarregar o combustível pela manhã. Durante as investigações, a PCPR conseguiu descobrir que a intenção dos suspeitos era de forjar um furto no pátio da distribuidora.

Os indivíduos abriram as comportas do caminhão e descarregaram o restante do combustível que ainda estava no tanque, fato esse que ocasionou dano ambiental, tendo em vista que o combustível escorreu em área de preservação permanente.

As investigações continuam no sentido de identificar outros integrantes da associação criminosa. O rapaz está preso e à disposição da Justiça.