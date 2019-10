Equipes do 13º Batalhão de Polícia Militar e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) impediram o resgate de envolvidos no roubo a banco no bairro Tatuquara, em Curitiba, na noite de segunda-feira (30) e prenderam cinco pessoas. Houve confronto e mais três envolvidos acabaram em óbito no local. Agora são quatro óbitos. A ocorrência é o desfecho da operação montada pela PM para localizar o grupo criminoso autor do roubo. Um malote com R$ 40 mil em dinheiro foi recuperado e cinco armas de fogo, apreendidas.

As equipes policiais de vários batalhões da Capital, do Bope e também do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) da Polícia Civil estiveram a campo desde a manhã de segunda-feira, trabalhando com informações que pudessem levar aos autores do crime. A coordenação da operação ficou com o 1º Comando Regional de Polícia Militar.

Foram apreendidas cinco armas de fogo (duas espingardas de calibre .12, dois revólveres e uma pistola), munições e quatro carros. Duas mulheres e três homens foram presos. Outros quatro envolvidos que entraram em confronto com os policiais militares entraram em óbito.

“Não se descarta a possibilidade de mais pessoas envolvidas direta ou indiretamente no crime. A Polícia Militar prossegue os trabalhos de maneira integrada para auxiliar a Polícia Civil”, disse o comandante do Batalhão de Operações Especiais, tenente-coronel Rui Noé Barroso Torres.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, uma equipe do 13º Batalhão abordou dois homens e uma mulher em um carro de cor branca. Eles indicaram que um grupo estaria se preparando para fazer o resgate e chegaria no bairro com um carro de cor escura. Integrantes do Serviço de Inteligência do BOPE permaneceram em alerta e viram um veículo estacionar próximo ao matagal.

Os policiais se aproximaram para fazer a abordagem, mas três homens saíram do carro e correram a pé para o matagal, ficando dois ocupantes. As equipes acompanharam a fuga, mas foram recebidos a tiros pelos homens e revidaram os disparos. Os três envolvidos acabaram feridos, foi acionado o Siate para prestar o atendimento de emergência, mas eles entraram em óbito e, com eles, foram apreendidos dois revólveres e uma pistola.

No carro em que estavam foi localizado um malote, com a identificação do banco roubado, com mais de R$ 40 mil em dinheiro. Todo o material e os presos, foram levados para o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).

O delegado-chefe do Cope, Rodrigo Brown, destacou que entre os envolvidos há um foragido da justiça de Santa Catarina. “As armas de calibre .12 apreendidas ontem foram reconhecidas por colegas da Polícia Civil de Santa Catarina, que teriam sido usadas em roubos naquele estado. Todos os detidos estão sendo autuados por associação criminosa, porte ilegal de arma e receptação. A participação efetiva deles no roubo ao banco não foi descartada”, disse.

Todo o trabalho dos policiais militares em terra foi acompanhado por um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), para auxiliar os militares estaduais durante a varredura da área de mata. “As equipes tiveram dificuldades nas buscas, pois muitos tiros foram disparados simultaneamente em direção aos policiais militares”, explicou o comandante do 1º Comando Regional da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira. Cães farejadores da Companhia de Operações com Cães também deram suporte nas buscas e foram decisivos na localização de um carro que foi usado na fuga.

Em um dos confrontos ocorridos na situação, o soldado Fábio Jonas, do 13º Batalhão, recebeu um tiro de raspão, ficando a marca do projétil no colete balístico do policial. A viatura dele ficou marcada de tiros feitos pelo grupo armado. A situação foi tão rápida que, segundo ele, nem chegou a perceber que tinha sido atingido.