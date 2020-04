Polícia prende chineses que roubaram testes do Covid-19 e máscaras

A Polícia Civil prendeu neste sábado (11) 10 chineses que comercializavam testes para coronavírus procedentes de uma carga roubada. O material foi roubado das dependências do aeroporto de Guarulhos (Cumbica) na última segunda-feira.

Em um armazém foram localizados 15 mil testes rápidos, que saem em poucos minutos. A carga é avaliada R$ 4 milhões.

O delegado Osvaldo Nico, do Dope, relatou ao Brasil Urgente os testes de coronavírus no material encontrado em um galpão. De acordo com as informações, os bandido.

Os policiais se passaram por um comprador interessado no material para chegar até os ladrões. Também foram encontrados 2 milhões de máscaras no local, que terão origem investigada, além de termômetros, equipamentos de proteção para médicos e álcool em gel.

Um dos envolvidos, identificado como Marcos Zheng, disse à Polícia Civil ser ligado à Câmera de Comércio Brasil-China. Em nota oficial, o presidente honorário Charles Tang disse que desconhece os envolvidos.

Posteriormente, foi esclarecido que Zheng Xiao Yun – nome de batismo de Marcos Zheng – apresenta-se como presidente da Associação Geral de Shangai no Brasil. Com este título, ele participou de uma reunião entre empresários chineses e o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcos Melo (PSDB).