Polícia Militar dobra número de apreensões de armas

Nos primeiros 30 dias do Verão Maior 2019/2020 na Costa Leste (de 21 de dezembro até dia 21 de janeiro), a Polícia Militar fez 524 prisões, apreendeu 24 armas e 35,4 quilos de drogas. O trabalho preventivo foi determinante para as reduções de crimes, em comparação com o mesmo período da temporada anterior.

Para o Comandante do 6º Comando Regional da PM (6º CRPM), coronel Nivaldo Marcelos da Silva, os resultados são devido a intensificação dos trabalhos preventivos, principalmente das abordagens. “Aumentamos o número de bloqueios policiais, visando justamente a apreensão de armas de fogo e drogas. E está aí o resultado. Foram apreendidas 24 armas que estavam à serviço do crime. Aliado a isso, orientamos os policiais militares que fizessem abordagens mais qualificadas, ou seja, de suspeitos, fazendo verificação total dos veículos e das pessoas para ver se tinham ainda mandados de prisão”, explicou.

O trabalho de prevenção e de educação seguiu forte nas cidades litorâneas com abordagens a pessoas e veículos, fiscalizações em estabelecimentos comerciais e blitz de trânsito. Dentre as ocorrências atendidas pela PM, a perturbação de sossego foi uma das principais causas de chamadas ao 190, com 948 acionamentos neste primeiro mês de verão. Ainda neste quesito, nos encaminhamentos por este tipo de contravenção penal, a Polícia Militar lavrou 110 Termos Circunstanciados.