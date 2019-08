A Polícia Militar do Paraná completa 165 anos de história e tradição. A data foi comemorada em solenidade na ultima sexta-feira (09) na Academia Policial Militar do Guatupê (APMG), em São José dos Pinhais. Na cerimônia também foi entregue o Espadim Tiradentes a 34 cadetes que ingressaram no Curso de Formação de Oficiais (CFO) neste ano.

O secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, destacou que a história da Polícia Militar é feita de sacrifícios, de patriotismo e construída por pessoas que escolheram trabalhar em prol dos outros em detrimento de si mesmas.

“Os últimos dados da Segurança Pública mostram que neste primeiro semestre tivemos a redução de 20% dos homicídios, e de roubos e furtos, na casa dos 18% e 11%, respectivamente. Isso é reflexo da eficiência do trabalho que envolve inteligência, planejamento, estratégia, integração e dedicação de cada militar estadual”, disse Marinho.

Para o comandante-geral da PM, coronel Péricles de Matos, o sucesso da Corporação é fruto do trabalho e do sacrifício de cada policial militar que abriu mão se sua vida particular em prol da sociedade paranaense. “Hoje é preciso não somente celebrar história da Polícia Militar do Paraná traçada ao longo desses 165 anos, mas também enaltecer os grandes responsáveis por ela, os militares estaduais”, disse.

Participaram da solenidade o subcomandante-geral da PM, coronel Antônio Carlos de Morais; o chefe do Estado-Maior, coronel Lanes Randal Prestes Marques; o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Samuel Prestes; o procurador de Justiça do Ministério Público, Vani Antônio Bueno; o secretário municipal de Trânsito de Curitiba, Guilherme Rangel; os presidentes das Associações Amai, AVM, Assofepar e Almepar, além de oficiais e praças da Corporação, familiares e amigos dos cadetes e demais convidados.

Parabéns à todos os servidores da Segurança Pública do PR. Mais fotos da Solenidade alusiva ao Aniversário da PMPR, no site: aen.pr.gov.br