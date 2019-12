Polícia Civil do Paraná (PCPR) incinerou cerca de 5,3 toneladas de drogas na ultima sexta (13), em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Estado. A maior parte da droga foi apreendida durante autuações em flagrantes feitas no ano de 2019 e algumas porções apreendidas em 2013.

Do montante de entorpecente incinerado, 5.272,582 quilos eram de maconha, 1,949 quilos eram de cocaína, 85 gramas de crack, 777 gramas de haxixe e 95 gramas de fumo.

A incineração foi realizada em uma olaria localizada no município de Missal, acompanhada pelas autoridades responsáveis.