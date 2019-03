Polícia Federal prende oito durante fim de semana em Cumbica

A Polícia Federal prendeu, entre sexta-feira (22) e domingo (24), oito pessoas por tráfico de drogas, descaminho e ameaça no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (Grande SP).

Na sexta (22), foram apreendidos 20 celulares com um casal que não declarou os aparelhos. Logo depois, um homem vindo dos Estados Unidos tentou passar com joias avaliadas em R$ 1 milhão dentro de um pacote aberto de salgadinhos. Também na sexta-feira, um brasileiro de 22 anos tentou viajar para Luanda, em Angola, com 3 kg de cocaína em pacotes.

Já no sábado (23), foram encontrados 8 kg de cocaína dentro de duas malas com destino à Tailândia. A droga estava com um brasileiro de 27 anos. Uma brasileira e uma nigeriana foram presas com cocaína em sapatos e quadros. No domingo (24), um sul-africano teve o embarque negado por se apresentar bêbado e fazer ameaças.