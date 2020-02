Polícia encontra adolescente desaparecida há 12 dias

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) localizou uma adolescente, de 17 anos, que estava desaparecida desde o dia 24 de janeiro deste ano. A garota havia sido vista pela última vez em Matinhos, no Litoral do Estado, e encontrada na noite de quarta-feira (5), em Campo Mourão, região Central do Paraná, durante ações do Verão Maior.

A família da adolescente registrou Boletim de Ocorrência no mesmo dia do desparecimento. Imediatamente, a PCPR iniciou as investigações e realizar buscas com o intuito de localizara a jovem.

Durante as diligências, policiais civis descobriram que a menina teria saído de perto da família para encontrar seu namorado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Diante do fato, a equipe se deslocou até o local, porém o casal não foi encontrado. A família informou à PCPR que eles estariam na casa de parentes, em Campo Mourão.

Após essa informação, os agentes da PCPR conseguiram contato com a garota e o namorado, explicaram a gravidade da situação e solicitaram o retorno dela. Mediante a isso, a menina se apresentou na Central de Flagrantes de Curitiba na manhã desta quinta-feira (6).

Em depoimento, a jovem afirmou que saiu de casa por vontade própria e se deslocou sozinha para São José dos Pinhais. A adolescente contou ainda que ficou no município por alguns dias e resolveu ir para Campo Mourão após saber que estava sendo procurada.

O namorado da garota não compareceu na unidade policial e deverá ser intimado nos próximos dias a prestar depoimento. A PCPR busca esclarecer o envolvimento dele com o fato.

A menina, que estava acompanhada do tio, e após ser ouvida foi encaminhada ao Conselho Tutelar para a medida de procedimentos cabíveis.