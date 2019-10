A Polícia Civil do Paraná (PCPR) interrogou Carlos Eduardo dos Santos, 52 anos, na noite de terça-feira (22), em Curitiba. O homem é o principal suspeito de estuprar e assassinar Rachel Genofre, de 9 anos, no dia 3 de novembro de 2008.

De acordo com a delegada Camila Cecconello, o novo depoimento foi colhido para confrontar informações fornecidas em interrogatório realizado há cerca de um mês, no sistema prisional de Sorocaba, pois durante as diligências a polícia encontrou divergências na versão apresentada pelo suspeito.

No curso das investigações foi constatado que o homem praticou ao menos seis estupros contra crianças com idades entre 4 e 14 anos. O que denota preferência por vítimas com o mesmo perfil de Rachel. Além dos estupros, o suspeito praticou, em média, 17 crimes de estelionato e um de roubo, no qual teria se passado por um funcionário responsável por realizar reparos em residência.

A PCPR também traçou rotas percorridas pelo criminoso nos últimos anos. Foi concluído que o homem teria passado por ao menos 14 cidades, sendo do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Ainda há suspeitas que ele tenha residido em Minas Gerais, Bahia e Goiás.

No último mês a PCPR ouviu ex-companheiras, familiares, líderes religiosos e demais pessoas que tiveram convívio com o suspeito nos anos que antecederam e sucederam o crime contra Rachel. “O objetivo era confirmar ou não a veracidade das alegações prestadas que ele (o suspeito) tinha prestado no primeiro interrogatório”, afirma Camila.