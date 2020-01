A Polícia Civil do Paraná (PCPR) recuperou vários objetos que haviam sido furtados no início da manhã de terça-feira (31) em Matinhos, Litoral do Estado, horas depois que o crime havia ocorrido. Um dos autores já foi identificado e está sendo procurado.

Três vítimas procuraram a Delegacia da PCPR na cidade, por volta das 11 horas da manhã, para registrar Boletim de Ocorrência. Segundo o relato, os objetos se encontravam no interior do veículo delas que estava estacionado em frente ao camping onde estavam hospedadas, quando foram levados.

Imediatamente a PCPR iniciou a investigação. Ao verificar as imagens das câmeras de segurança do camping, verificou-se que o crime havia sido praticado por volta das 5h40 daquele mesmo dia.

Um Fiat Uno havia parou ao lado do carro das vítimas, três rapazes desceram e arrombaram o porta- malas do veículo e subtraíram diversos pertences entre eles caixa térmica, caixas de cerveja, diversos alimentos, caixa de som e objetos pessoais.

As investigações apontaram que o veículo estava circulando na beira mar de Matinhos. A PCPR iniciou as buscas e pouco tempo depois o carro foi localizado estacionado na orla.

Ao lado do veículo foi encontrada uma caixa térmica cheia de cerveja e uma caixa de som na calçada ao lado do veículo. Possivelmente os suspeitos perceberam a aproximação da polícia e abandonaram o material.

Além dos objetos abandonados na rua, no interior do veículo, havia vários outros objetos que foram reconhecidos pelas vítimas. O veículo foi apreendido junto com os objetos.

Efetuada a perícia foram colhidas impressões digitais e recolhidos documentos encontrados no porta luvas do veículo. As técnicas de investigação da PCPR já possibilitaram outros a identificação de um dos suspeitos.

Os objetos foram devolvidos às vítimas e instaurado inquérito policial. Segundo o delegado Fábio Machado, outras vítimas já compareceram à delegacia e apresentaram versões de crimes praticados com o mesmo “modus operandi”. O grupo deve estar envolvido em outros furtos similares, devendo ser localizado e preso em breve, pois já há um suspeito identificado.”