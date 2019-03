Polícia Civil prende pessoas por crime sexual na internet

A Polícia Civil do Paraná prendeu nesta quinta-feira (28) seis pessoas em flagrante durante a “Operação Luz na Infância 4”, força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes na internet. Policiais civis do Distrito Federal e de 26 Estados também participaram da ação.

No Paraná, cerca de 65 policiais civis cumpriram nove mandados de busca e apreensão, em oito cidades. Os alvos estavam localizados em Curitiba, Arapongas, Cambé, Cascavel, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Paranavaí e São José dos Pinhais. Com exceção de Foz do Iguaçu, com dois mandados, nas demais cidades foram executados um mandado de busca e apreensão em cada uma.

No decorrer da operação, a Polícia apreendeu diversos materiais ilegais, como fotos e vídeos de crianças e adolescentes em situação de exploração sexual. Seis homens, com idades entre 23 e 53 anos, que estavam em posse desses materiais, foram presos em flagrante.

Segundo o delegado coordenador da operação no Paraná, José Barreto de Macedo Júnior, as investigações prosseguirão para encontrar outros envolvidos que tenham compartilhado o material ou até mesmo abusado sexualmente de crianças.

Os alvos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas, do Ministério da Justiça, com base em informações coletadas em ambientes virtuais, que apresentavam indícios suficientes de autoria e material criminoso.

Esse conhecimento produzido foi repassado às polícias civis – em especial às delegacias de proteção à criança e ao adolescente, e de repressão a crimes informáticos – que instauraram inquéritos e solicitaram aos juízes locais mandados de busca e apreensão.

As ações simultâneas mobilizam um efetivo de mais de 1,5 mil policiais em todo o país.

