Polícia Civil participa de ação comunitária em Guaratuba

A Policia Civil promoveu uma ação comunitária para orientar a população rural de Guaratuba, no litoral do Estado. O evento aconteceu na quinta-feira (23) e foi em conjunto com a Prefeitura de Guaratuba e a Polícia Militar. Através desta ação, busca uma integração com a comunidade, a fim de melhorar a segurança do local com informações prestadas pelos próprios moradores dos bairros.

A ação aconteceu nos bairros rurais Cubatão, Caovi e Limeira. Ambos ficam aproximadamente 70 km do centro da cidade.

Durante o evento foram abordados temas relacionados a segurança pública, a necessidade do cidadão registrar Boletim de Ocorrência (BO), bem como a colaboração da população com informações dos crimes que acontecem na região.

Os policiais civis também orientaram e tiraram dúvidas da população referente ao seu papel para com a sociedade.

Além disso, os cidadãos também foram instruídos a realizar denúncias através do telefone 181 e registrar o BO de extravio e perda de documentos, furtos e desaparecimentos no portal da PCPR. Basta acessar www.policiacivil.pr.gov.br rolar a página até a ferramenta de “Serviços da PCPR” e clicar na aba de Boletins de Ocorrência.

O evento contou com a participação do prefeito Roberto Justos, o delegado Leandro Stabile e o secretário de Segurança do Município, Jackson Braga.