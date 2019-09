A Polícia Civil do Paraná promoveu uma solenidade de encerramento do 6º Curso de Operações Policiais, na ultima sexta-feira (27), nas dependências do Centro de Operações Policiais Especiais. O curso destinado a agentes de segurança pública teve início no dia 2 de setembro com uma turma de 26 alunos. Apenas 15 chegaram ao fim e se formaram, entre eles duas mulheres.

Participaram do curso policiais civis do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, policiais militares do Paraná e um agente do Departamento Penitenciário. O objetivo do treinamento é habilitar profissionais da segurança pública a atuarem de forma eficaz em missões de alto risco, mediante abordagem de eixos éticos, técnicos, legais e com a utilização de táticas empregadas por unidades internacionais de operações policiais.

O delegado-geral adjunto, Riad Braga Farhat, enfatiza que a Polícia Ccivil promove de forma periódica o curso voltado para operações policiais. “Nesses cursos os profissionais aprendem a atuar com técnicas variadas e atípicas, bem como atirar com fuzis e demais armas longas. Além disso, possibilita uma integração entres policiais civis e militares e os prepara para trabalhar da melhor forma no combate a crimes perigosos”, diz.

O delegado responsável pela execução do projeto, Rodrigo Brown, acredita que esse tipo de curso traz mais segurança para os profissionais e unifica procedimentos, e isso traz simultaneidade no trabalho na rua. “Tivemos 26 dias intensos de treinamento. Os policiais aprenderam a lidar com diversos tipos de armamentos, a atuar nas mais variadas situações de combate e tiveram instruções com aeronaves e barcos”.

Apesar desse treinamento ser tradicionalmente voltado para o público masculino, foi aberto exceção para duas mulheres participarem. Uma policial civil e outra militar, ambas do Paraná. As duas realizaram exatamente os mesmos procedimentos que os homens, sem exceções ou particularidade alguma, e concluíram o curso com maestria.

A policial civil Bruna Roberta Mayer, 34 anos, se considera honrada por participar do 6º Curso de Operações Policiais. Ela descreve que esse sentimento não vem apenas da vontade que tinha em realizar mais esse treinamento, mas pela oportunidade oferecida pela Polícia Civil.

Além dessa capacitação, Bruna também já concluiu o Curso de Operadores Aerotáticos realizado no Maranhão. O treinamento a tornou a primeira mulher a integrar o Grupamento de Operações Aéreas da Polícia Civil do Paraná.

A soldado da Polícia Militar Gabrielle Bernardi, 34 anos, relata que mesmo tendo conhecimento da capacitação voltada para mulheres, optou por realizar este, pelo período e experiências que poderia adquirir. “É interessante poder fazer um curso da Polícia Civil, já que algumas vezes atuamos em conjunto, e poder disseminar o conhecimento que adquirimos aqui para os outros policias da nossa instituição”.