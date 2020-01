Polícia Civil faz campanha educativa em escolas do Litoral

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está realizando campanha educativa em escolas do Litoral do Estado, durante todo o período da temporada. A primeira ação aconteceu na escola Aquarela de Recreação Infantil, em Matinhos, na última semana. O objetivo é orientar crianças e professores, a fim de prevenir que sejam vítimas de crime, tanto nas ruas quanto no âmbito escolar.

Os agentes da PCPR levaram doces e cartilhas educativas para colorir junto com as crianças e tratar de assuntos sérios de maneira lúdica e divertida. Durante a ação, os policiais civis ressaltaram a importância de respeitar pais e responsáveis, bem como comunicá-los de qualquer contato e situação estranhos que possam vir a passar. Além disso, ficou o alerta da gravidade de falar com estranhos na ausência de responsáveis.

O delegado da PCPR, Gil Rocha Tesserolli ressaltou a importância da ação realizada. “Esse ano também estamos realizando ações voltadas para os moradores do Litoral, que na verdade são os anfitriões que nos recebem no todo o verão. Por isso, estamos desempenhando atividades junto a escolas para que os moradores, crianças e adolescentes conheçam o trabalho da PCPR”.

O trabalho integrado da PCPR para com a cidadania terá continuidade durante todo o Verão Maior. As ações serão realizadas em escolas estaduais, municipais e particulares, bem como em casas de apoio e adolescentes.