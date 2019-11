A Polícia Civil deflagrou hoje (13), uma operação contra um grupo criminoso especializado em fraudar licitação na Prefeitura de São Miguel do Iguaçu. Ao todo 46 mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos.

As ordens judiciais foram cumpridas em São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia e Foz do Iguaçu. A polícia fez buscas também no gabinete de uma das vereadores da Câmara de São Miguel.

Os investigados podem responder por vários crimes, entre eles organização criminosa, fraude em licitação e lavagem de dinheiro.