O Governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta segunda-feira (30) da comemoração pelo aniversário de 166 anos da Polícia Civil do Paraná e reforçou que o objetivo é fazer da corporação referência no Brasil. As ações e os investimentos são voltados à eficiência na solução de crimes, melhora do serviço de inteligência, digitalização dos inquéritos policiais e integração do sistema criminal, premissas que influenciaram consideravelmente na redução da criminalidade no Estado.

“A Polícia Civil tem um papel estratégico na segurança pública e proteção dos paranaenses. Estamos investindo em fortalecimento da corporação para fazer da nossa Polícia Civil a melhor deste país”, afirmou o governador. “Proteção se dá com presença física, estratégia e tecnologia. Estamos avançando, buscando modernizar nossas polícias para termos os melhores índices de segurança do Brasil. Estamos na elite da Polícia Civil do País, sendo cada vez mais respeitados”, completou.

Ratinho Junior ressaltou a autorização para a elaboração dos concursos públicos que vão possibilitar a contratação de 400 policiais civis, sendo 50 delegados, 300 investigadores e 50 papiloscopistas. Está em andamento, ainda, o concurso de 2018 para preenchimento de 100 vagas para escrivães. O processo está na última etapa, a de análise de documentos e investigação de conduta. Finalizada a etapa, o concurso será homologado.

Os investimentos e ações, disse o governador, fizeram com que os índices de criminalidade caíssem substancialmente no Estado em 2019. Nos primeiros sete meses deste ano, a Polícia Civil elucidou 57% dos homicídios em Curitiba. Em todo o ano passado, o índice de solução de crimes foi de 37%.

A melhora para identificar os autores de assassinatos se deve, principalmente, ao emprego do serviço de inteligência para levantamento de dados relacionados a organizações criminosas. “Percebemos claramente que é outra Polícia Civil. Os policiais recuperaram a autoestima, ganharam tempo para investigar e resolver os casos, protegendo os paranaenses”, disse Rômulo Marinho, secretário da Segurança Pública.

Outro ponto é que no primeiro semestre de 2019, a Polícia Civil promoveu 183% mais operações de repressão qualificada do que no mesmo período anterior. O crescimento no número de prisões nessas ações foi ainda mais expressivo: 216% a mais de janeiro a junho desse ano.

Enquanto de janeiro a junho deste ano também foram deflagradas 133 ações do gênero em todo Paraná, em 2018 foram 47. O número de prisões subiu de 325 no ano passado para 1.028 neste ano. Os resultados são decorrentes do planejamento estratégico executado pela atual gestão da cúpula da segurança pública.

A prática de compartilhamento de dados entre forças de segurança também está sendo utilizada em outras frentes de trabalho, como nas perícias de impressões digitais. Em agosto, a Polícia Civil do Paraná firmou convênio com a Polícia Civil de São Paulo para ter acesso ao sistema de Legitimação à Distância (Lead), que compartilha dados de São Paulo, Goiás, Rondônia, Sergipe e Paraná. A perícia é fundamental para identificar suspeitos e vítimas de crimes, além de pessoas desaparecidas.

Participaram da solenidade o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva; o deputado estadual Delegado Recalcatti; o delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Paraná, Riad Braga Farhat; Márcia Tavares, chefe de gabinete da secretaria de Estado da Segurança Pública; o superintendente da Polícia Rodoviária no Paraná, Ismael de Oliveira; o secretário municipal da Defesa Social e Trânsito de Curitiba, Guilherme Rangel; o presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Paraná (Adepol-PR), Daniel Fagundes; Luciano Flores Lima, superintende da Polícia Federal no Paraná; além de lideranças das forças policiais do Estado.