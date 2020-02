Polícia Civil autua 110 motoristas por embriaguez no Litoral

A Polícia Civil autuou 110 motoristas por embriaguez ao volante desde o início do Verão Maior, 21 de dezembro de 2019, até o momento. As autuações são resultado de ações de fiscalização diária de forma integrada com a Polícia Militar em todo litoral do Paraná.

O número de autuações, apesar de menor, é parecido com o do mesmo período do ano anterior, que totalizou 112 atuações. Razão pela qual a conscientização por parte dos motoristas é importante. O delegado coordenador do Verão Maior, Gil Rocha Tesserolli, faz um alerta sobre a responsabilidade dos motoristas “É imprescindível a conscientização por parte dos condutores sobre as leis de trânsito. É necessária a punição daquelas pessoas que insistem em dirigir sob o efeito do álcool. Beber e dirigir é crime e pode causar consequências irreversíveis, como a morte”, afirmou o delegado.

CRIME – O Código de Trânsito Brasileiro define que dirigir embriagado é crime. O delito é tratado como de perigo real, já que o fato do indivíduo dirigir após ingerir bebidas alcoólicas expõe o condutor e demais pessoas que estão ao seu redor a perigo iminente.

TESTE ALCOOLEMIA – O motorista que apresenta indícios de embriaguez ao volante é convidado a realizar o teste de alcoolemia, conhecido como “bafômetro”. O teste não pode ultrapassar o valor de 0,3 ml. O cidadão tem o direito de se recusar a fazer o teste, entretanto, a autoridade policial poderá proceder com a autuação em flagrante se o indivíduo apresentar sinais visíveis de embriaguez, tais como: forte hálito etílico, olhos vermelhos, fala arrastada e dificuldade de coordenação motora.

MULTA – O indivíduo flagrado conduzindo veículo sob efeito de álcool também sofre pena administrativa. A qual incide na suspensão da Carteira de Habilitação Nacional por um ano e multa de R$ 2.934,70.

AEN