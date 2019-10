Uma grande quantidade de cigarros contrabandeados foi apreendida por equipes da Polícia Civil, na madrugada de segunda-feira (28). A apreensão aconteceu na área rural de Entre Rios do Oeste, durante a Operação Hórus.

O carregamento estava em uma van e em um caminhão, que foram abandonados pelos contrabandistas durante a tentativa de abordagem. Nos dois veículos, foram localizados 430 mil maços de cigarros de origem estrangeira, deixando um prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões aos contrabandistas.

Desde o início de outubro, oito policiais civis de grupos especiais foram cedidos, através de convênio, para atuar nas quatro bases estabelecidas nas cidades de Foz do Iguaçu, Santa Helena e Guaíra. O objetivo é combater os crimes nacionais e internacionais na região.

A Polícia Civil possui convênio com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública por tempo indeterminado. A Operação Hórus é coordenada pela Polícia Federal e também conta com o apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Militar do Paraná, Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, Força Nacional e Exército Brasileiro.