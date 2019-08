A Polícia Civil do Paraná está nas ruas, na manhã desta quinta-feira (15) para cumprir 105 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a empresas que atuam no ramo de seguros. Há indícios de que os suspeitos tenham faturado cerca de R$ 30 milhões com golpes praticados contra pessoas idosas. Ao todo, 29 pessoas relacionadas às empresas estão sendo investigadas.

Os mandados judiciais estão sendo cumpridos em Curitiba e Região Metropolitana (RMC). Na capital, 150 policiais civis cumprem buscas nos bairros Boa Vista, Barreirinha, São Loureço, Bairro Alto, Bacacheri, Juvevê, Pilarzinho, Centro, Centro Cívico, São Francisco, Rebouças, Bigorrilho, Santa Felicidade, Água Verde, Portão, Boqueirão, Xaxim, Fanny, Vila Guaíra, Guaíra, Cidade Industrial de Curitiba e Campina do Siqueira.

Na RMC, os policiais civis atuam em São José dos Pinhais, Pinhais, Bocaiuva do Sul, Itaperuçu, Araucária e Fazenda Rio Grande.

Conforme apurado, a organização criminosa fazia contato telefônico com as vítimas, em sua maioria idosos aposentados. Integrante do grupo identificava-se como representante de bancos e da Paranaprevidência e, alegando a necessidade de uma atualização cadastral, pegava todos os dados das vítimas.

Posteriormente, os suspeitos iam até as residências dos idosos e os induziam a assinar diversos documentos, grande parte deles em branco, sob o pretexto de dar efetividade a atualização cadastral. Passados alguns meses, as vítimas se davam conta que estavam sendo descontados automaticamente valores indevidos de suas aposentadorias. Só assim percebiam que haviam sido vítimas de um golpe.

De acordo com as investigações, que já acontecem há aproximadamente um ano, a organização pode ter feito vítimas em diversas regiões do Brasil. Com a deflagração da operação, a Polícia Civil acredita que centenas de vítimas devem comparecer até unidades policiais registrar Boletim de Ocorrência.

O resultado da operação e mais detalhes referente às investigações, serão divulgados pelo delegado Cassiano Aufiero, durante coletiva a ser concedida nesta quinta-feira, a partir das 10h30, no 7º Distrito Policial da Capital (rua Prof. João Soares Barcelos, número 725 – Vila Hauer).