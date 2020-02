Polícia apreende US$ 500 mil com duas mulheres em Foz

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu cerca de US$ 500 mil em espécie em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Estado, no final da tarde de quarta. Convertido em reais, o valor chega a cerca de R$ 1,8 milhão. Duas mulheres paraguaias foram presas em flagrante por tentativa de evasão de divisas. As suspeitas e o dinheiro foram encaminhados à Polícia Federal. As mulheres, de 19 e 40 anos de idade, foram detidas na avenida das Cataratas, no bairro Vila Carimã. O veículo em que a dupla estava foi abordado pelas policiais civis, que questionaram o que havia dentro de vários pacotes pretos. Elas afirmaram que transportavam grande quantidade da moeda estrangeira.

Ao serem ouvidas na Polícia Federal, permaneceram em silêncio durante o depoimento. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 50 mil, porém até a manhã da quinta-feira (20) o pagamento ainda não havia sido realizado.