Polícia apreende contrabando durante operação na fronteira do Paraná

Na manhã de sábado (29/2), durante patrulhamento de fronteira realizado pela Polícia Federal e Força Nacional, no município de Santo Antônio do Sudoeste/PR, foi localizado às margens do Rio Santo Antônio, na divisa com a Argentina, uma carga de aproximadamente 15 mil cuias de chimarrão avaliadas em aproximadamente 50 mil reais.

A carga estava pronta para ser transportada para o lado argentino da fronteira. Além da carga de cuias, foram apreendidos cerca de 65 litros de tintas de vários tipos.Com a chegada da equipe policial, os contrabandistas fugiram para o lado argentino da fronteira.

A carga foi encaminhada a Receita Federal de Santo Antônio do Sudoeste.