A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a explosão no prédio da Rua Israel em Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense. De acordo com o delegado Artur Nitz, um morador foi ouvido na sexta-feira (25). Até a noite desta sexta, os 32 apartamentos atingidos pela explosão seguiam interditados.

A explosão ocorreu no final da tarde de quinta (24) no terceiro andar de um bloco composto por 32 apartamentos no Bairro das Nações. Uma mulher sofreu escoriações leves. Um homem, que estava na área comum do prédio, teve queimaduras e foi levado para o hospital. A unidade não passou informações o estado de saúde dele.

Segundo o delegado, o inquérito está na fase de “produção de provas. ” No decorrer da próxima semana, irei inquirir os demais moradores do bloco 2, funcionários do condomínio e da empresa fornecedora de gás”, disse.

Perícia e explosão

Os moradores estão na casa de amigos e parentes. O prédio passou por perícia nesta sexta. Os bombeiros já confirmaram que houve vazamento de gás do sistema central, mas ainda não sabem por que o vazamento ocorreu.

Com a explosão, janelas voaram e os estilhaços chegaram longe. Um carro que estava estacionado na rua foi atingido por uma janela inteira. A dona do carro viu tudo. “Caindo coisas do prédio, janela e cortina. Foi muito terrível, foi horrível”, resumiu.

Moradores do prédio disseram que ouviram um estalo no corredor um pouco antes da explosão. Eles suspeitam que a tubulação de gás tenha rompido. Um dos moradores abriu a porta do apartamento para ver o que tinha acontecido. Foi aí que ocorreu a explosão. O homem de 37 anos ficou com 90% do corpo queimado. Ele estava internado em estado grave no hospital até a noite desta sexta.

O prédio foi inaugurado no ano passado e estava com toda a documentação e manutenção em dia. Os bombeiros investigam a possibilidade de um morador ter mexido no sistema de gás.

Fonte: G1 SC e NSC TV