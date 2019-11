A elaboração do Orçamento de 2020, que entra no radar do Congresso semana que vem, vai alterar de vez a balança do poder. Esta será a primeira peça sob o modelo impositivo, no qual são os parlamentares quem determinam a alocação da maior fatia dos recursos. Por isso, antigos pontos de negociação, a Casa Civil e o Ministério da Economia serão suplantados pela Comissão Mista de Orçamento. Ministros preveem romaria a gabinetes em lobby pela sobrevivência dos programas de suas pastas.

Segundo a lógica do orçamento impositivo, o governo será obrigado a executar gastos segundo definição do Congresso, inclusive emendas parlamentares, que hoje ainda podem ser represadas pelo Executivo.

Um líder da centro-direita estima que, em 2020, o governo Bolsonaro só vai poder definir a destinação de menos de R$ 50 bi —3% do valor global do Orçamento. O resto precisará do aval do Congresso. O presidente está sem partido e sempre rejeitou a ideia de montar uma base.

Por enquanto

Enquanto a nova era não chega, o governo trabalha para honrar emendas prometidas antes da votação da reforma da Previdência para tentar amenizar o clima no Congresso —hoje está difícil construir consenso até para votar projetos que liberam essas verbas.

Emendas

O Ministério do Desenvolvimento Regional processou R$ 200 milhões em emendas até a última semana —e espera chegar a R$ 500 milhões até segunda (2). No total, a pasta deve despejar R$ 1,6 bi em projetos indicados por parlamentares.

Antecipação

O governador Carlos Massa Ratinho Junior determinou a antecipação do pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários públicos do Paraná para 4 de dezembro. O valor será depositado integralmente na conta de aproximadamente 300 mil servidores ativos, pensionistas e aposentados. A folha adicional chega a R$ 1,83 bilhão. Ratinho Junior também autorizou o pagamento antecipado da folha normal de dezembro no dia 23. Na mesma data, serão depositados valores relativos ao terço de férias para todos os servidores que têm direito ao benefício.

No hospital

Rafael Greca voltou a baixar hospital. O prefeito de Curitiba passou na manhã desta quinta-feira (28) por uma cirurgia eletiva – ou seja, que não é de emergência – no Hospital Marcelino Champagnat. O prefeito fez exames na quarta-feira, quando foi detectada uma hérnia na parede do abdômen, mas sem nenhum tipo de infecção. A cirurgia, considerada de baixo risco, servirá para fechamento da hérnia e consequente normalização da parede abdominal.

Esfarrapada

“Não era bem assim”, “Fui mal interpretado”, “Distorceram o que eu disse”, “Falei em off” – essas e outras tantas desculpas esfarrapadas, como diziam os antigos, vira e mexe, são ditas por Paulo Guedes, ministro da Economia, que só recua depois do estrago feito. As falações desta semana não fogem à regra. Como consequência, novo recorde do câmbio, o BC vendeu em dois leilões, mas não conteve a escalada, freio no ritmo das reformas, novos protestos sendo organizados, só para começo de conversa e repercussão lá fora.

“Ironia”

O jornal The New York Times ficou surpreso com a declaração de Paulo Guedes sobre o AI-5 e com a posição dele de “não estar preocupado com a queda da moeda ao recorde de baixa”. Já o Financial Times publicou a reação de um executivo da Fidelity International: “Quando você tem um ministro de finanças dizendo algo assim, ele está encorajando uma liquidação da moeda”. Na Bloomberg, um executivo do Credit Suisse acha “muito irônico o BC atuar depois de dois formuladores da política financeira do Brasil afirmarem flexibilidade de cambio”. E o argentino La Nación teme a desvalorização da moeda com efeito “na indústria, turismo e inflação”.

Medo

Grande referência do cinema francês, a atriz Juliette Binoche, 55 anos, está no Brasil e vai amanhã a Niterói a convite de Jean Thomas Bernardini, para a festa de 30 anos da distribuidora dele, a Imovison. Ela já ganhou o Oscar de Melhor Atrizem 1997 com O paciente inglês e melhor atriz em Cannes, em 2010 com Cópia fiel. Ele nunca veio ao Brasil, prefere não falar de política e, numa entrevista, disse ter “medo de Bolsonaro”.

De causar inveja

Quem diria: Honduras e Nicarágua, dois dos mais pobres países da América Latina, tem câmbio estável de causar inveja a alguns países europeus. No Brasil, a variação do cambio é imoral. Em Honduras, 24,33 lempiras (é o nome da moeda de lá) compravam um dólar no dia 1º de janeiro deste ano e, nesta semana, um dólar vale 24,63 lempiras. Na Nicarágua, no primeiro dia do ano, um dólar comprava 32,24 cordobas e nesta semana, a cotação era de um por 33,95. A economia de Honduras é menor do que Campinas e a Nicarágua está em crise política há mais de dois anos.

Contra mulheres

A Advocacia-Geral da União estaria preparando ação contra a revista Carta Capital e o jornalista Nirlando Beirão, pelo crime de injúria previsto no artigo 140 do Código Penal. Tudo por causa de uma matéria com o título “Mulheres que envergonham as mulheres” (edição 20/ novembro). A revista diz que a ministra Damares Alves “acredita até em mamadeira de piroca”; a ministra Cármen Lúcia é a “bruxa que deixa um rastro de enxofre por onde passa” e a deputada Joice Hasselmann é “uma espécie de Augusto Nunes de calças”. A AGU considerou a matéria “uma agressão absurda contra todas as mulheres”.

Devagar

Muitos petistas andam reclamando da lerdeza de Lula no que se refere a estratégias e linhas de ação no campo político. Os mais chegados até lembram um baião de Luiz Gonzaga, O xote das meninas que, adaptado, poderia dizer “Ele só quer, só pensa em namorar/ Ele só quer, só pensa em namorar”. Está apaixonadíssimo pela sua Janja.

Cartas marcadas

Quem esteve na fracassada reunião na residência oficial do Senado saiu com a certeza de que os presidentes das duas Casas não estavam interessados em negociar acordo para votar projetos sobre prisão em segunda instância. Davi Alcolumbre, do Senado e Rodrigo Maia, da Câmara, queriam mesmo impor nova derrota ao ministro Sérgio Moro e empurrar tudo para 2020, apostando que cairá no esquecimento. À propósito: Alcolumbre voltou a dizer que o artigo 5º a Constituição só pode ser alterado por uma Constituinte. Não sabe que o artigo 5º foi alterado em 2004 através de PEC.

Doutor

Menos expressivo do que seu partido gostaria que fosse, o deputado petista Vicentinho (SP), agora é o “doutor Vicentinho”. Fez supletivo, cursou Direito à distância e agora passou no exame da OAB. O “doutor” é apenas tradicional: Vicentinho não defendeu ainda nenhuma tese de doutorado.

Corrida

Até o final do ano, o INSS deverá receber mais de 10 milhões de pedidos de aposentadoria, um recorde histórico. Enquanto os brasileiros correm para fugir da nova Previdência, falta braço para esse trabalho. Nos últimos dois anos, 10 mil servidores do INSS se aposentaram e outros dois mil estão cedidos a outros órgãos federais.

Gostou

E nem poderia ser diferente: Jair Bolsonaro achou que Paulo Guedes nem deveria se desculpar pelo que falou nos Estados Unidos. O Chefe do Governo não repreendeu o ministro e, muito ao contrário, gostou do que ele falou. Detalhe: Bolsonaro não entende como o dólar sobe ou porque a inflação está no chão. Ele não entende mesmo nada de economia.

Defesa

Depois de muitas críticas a fala de Paulo Guedes, ministro da Economia, sobre o AI-5, a deputada estadual Janaina Paschoal saiu em sua defesa. “Estão distorcendo o que o Ministro Paulo Guedes falou. Ele não fez nenhum tipo de defesa de ditaduras, ou de medidas como o AI5. Ele alertou para a irresponsabilidade daqueles que estimulam conflitos abertamente, aliás e do impacto que esses estímulos podem ter nas pessoas. A fala do ministro foi comedida e totalmente alicerçada no que está ocorrendo no Brasil e na América Latina. As preocupações do ministro também são minhas”.

Sem alarde

Sem muito alarde, Gleisi Hoffmann foi reeleita, por 4 anos, presidente do PT no domingo (24). Com apoio de Lula ela obteve 71,5% dos votos, apesar de muitos companheiros não quererem sua reeleição. No Congresso, além de Lula, que foi ovacionado, outra figura também teve seu nome exaltado. José Dirceu foi recebido aos gritos “Dirceu, guerreiro do povo brasileiro”.

No banheiro

Em torno do julgamento de Lula em Curitiba contam-se até hoje, histórias das mais diferentes, criando uma espécie de folclore. Uma delas: certa vez, um procurador lembrou que no caso do tríplex, ele nem ia lá, não tinha nada a ver com ele. E como vivia constantemente no sítio, mantendo lá bens pessoais e tudo mais, qual a explicação que teria para sua permanência lá. Lula engasgou, rodopiou – e pediu para ir ao banheiro. Na volta, o assunto questionado era outro.

“Vigarista”

O ex-secretário do Governo (e ex-amigo pessoal de Bolsonaro) general Santos Cruz, não ficou em cima do muro em audiência pública desta semana no Senado, ao chamar o guru Olavo de Carvalho de “vigarista”. Santos Cruz está com um pé no PSDB: poderá se candidatar à Câmara dos Deputados em 2022.

Frases

“Não se constrói futuro com experiências fracassadas do passado.”

Dias Toffoli, presidente do STF