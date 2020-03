Podemos lança Carol Arns à Prefeitura de Curitiba

A Comissão executiva estadual do Podemos no Paraná, se reuniu na manhã desta sexta-feira, 06 de março, para tornar oficial a pré candidatura da Advogada e Professora Carol Arns à Prefeitura de Curitiba. Carol que é filha do Senador Flávio Arns (Rede), foi convidada pelo Senador Alvaro Dias para disputar o executivo municipal de Curitiba pelo Podemos.



A Executiva estadual aprovou por unanimidade o nome de Carol Arns como pré candidata da sigla. “Lançamos de maneira irreversível o nome de Carol Arns para disputar à prefeitura de Curitiba, e temos a certeza de que ela é o melhor nome para a cidade, porque é honesta, competente, e tem experiência.” Destacou o Senador Alvaro Dias. Carol Arns, além do apoio do Senador Flavio Arns, seu pai, conta ainda com o apoio dos outros dois senadores do Parana, Alvaro Dias e Oriovisto Guimarães ambos do Podemos.

“Vamos planejar um governo que priorize o que há de mais importante na cidade de Curitiba: as Pessoas.” Disse a pré candidata na reunião que lançou seu nome. Além dos três senadores do Paraná, Carol Arns conta ainda com o legado da Médica Zilda Arns, fundadora da Pastoral da Criança, de quem é sobrinha. “Esta decisão que tomamos em Curitiba, é coerente com a estratégia do Partido de ter candidaturas próprias em todas as principais cidades do Paraná. E em Curitiba conseguimos oferecer a competência da Carol Arns que trazer novas ideias pra política na capital do Estado.”, disse o Presidente Estadual do Podemos no Paraná, Prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri Filho.

Na oportunidade estiveram presentes ainda o Prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, o Vice Prefeito de Toledo, Tita Furlan, o Vereador de Curitiba, Mauro Bobato, presidente da sigla em Curitiba, além de Paulo Henrique Oliveira, Secretário Executivo, Suzana Leite, Secretária Geral, e Adelina Martins, Tesoureira Geral, da comissão executiva do Podemos no Paraná.