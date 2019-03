Pneus em boas condições aumentam segurança dos veículos em dias de chuva

Equipe da Mega Concept Centro Automotivo dá dicas de como avaliar condições dos pneus para evitar acidentes

Março é um mês marcado pelas fortes chuvas típicas do fim do verão. As mudanças bruscas no clima durante o dia pegam todos de surpresa, e alguns cuidados precisam ser tomados, inclusive com os pneus dos carros. Pode não parecer relevante, mas as condições dos pneus são cruciais para garantir a segurança do veículo.

De acordo com o Marquesson Deola, gerente da Mega Concept Centro Automotivo, em Curitiba, é importante avaliar o desgaste dessas peças. “Pneus gastos são um perigo para quem pega a estrada, e em dias de chuva, os riscos aumentam ainda mais”, afirma. Segundo ele, quanto menor a altura dos sulcos da banda de rodagem do pneu, ou seja, quanto mais desgastado estiver, menor será a aderência em pisos molhados.

Para garantir uma rodagem mais segura, o ideal, segundo os especialistas da Mega Concept Centro Automotivo, é que os sulcos cheguem, no máximo, a 1.6 centímetro de profundidade. Além de perigoso, pneus abaixo desse limite estão irregulares, oferecendo mais do que riscos a segurança, além da possibilidade de multas.

Marquesson explica quais as vantagens, em relação à segurança, em escolher o pneu ideal. “Pneus novos ou em boas condições para rodagem possibilitam ao motorista maior controle sobre o veículo em caso de início de aquaplanagem, fazendo que este contratempo dure pouco e facilitando o motorista a reassumir o trajeto que o carro está fazendo com mais facilidade”, explica o gerente da Mega Concept Centro Automotivo.

Serviço:

Mega Concept Centro Automotivo

Rua General Mário Tourinho, 1003 – Seminário

(41) 3155-1003

www.megaconcept.com.br

Facebook: megaconceptcentroautomotivo

Instagram: @megaconcept_centroautomotivo

Fotos: Divulgação.