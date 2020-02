PMPR envia helicóptero e tripulação para apoiar operação no Nordeste do Brasil

Em apoio a uma operação de inteligência no Nordeste Brasileiro, o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) enviou um helicóptero e uma equipe neste domingo (09/02) para atuar em conjunto com as forças de segurança pública estadual e federal que já operam na região.

A equipe do BPMOA decolou da Base Norte, em Londrina, e é composta por dois pilotos e um operador aerotático. “O BPMOA foi demandado pelo Caop (Centro de Operações Aéreas da Polícia Federal), para apoiar as ações de localização e erradicação do plantio de maconha no interior do Pernambuco e da Bahia”, disse o Comandante do BPMOA, Tenente-Coronel Julio Cesar Pucci.

De acordo com a unidade, o emprego da aeronave do BPMOA faz parte de uma parceria da Polícia Militar do Paraná, que cede efetivo e equipamentos modernos para prestar apoio às ações de inteligência no combate ao crime organizado.

“A importância desse intercâmbio com agências federais é que uma vez que somos parceiros, isso reforça a integração e permite maior destaque para os projetos de segurança pública com recursos federais”, afirmou o tenente-coronel Pucci.