De forma pacífica, a Polícia Militar (PM) cumpriu uma reintegração de posse em uma área com partes pública e particular no bairro Guarituba, em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. O cumprimento da decisão judicial aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (12), na Rua Pastor Adolfo Weidman, no limite com Pinhais.

A área é um terreno da Prefeitura de Piraquara e da empresa Tocantins Engenharia. O local foi invadido há três semanas e, desde então, as partes tentaram um acordo. “Viemos conversar com as famílias para uma reintegração amigável, mas algumas não deixaram o local. Foi necessária então uma ação específica para reintegração de posse e tudo está ocorrendo de uma forma pacífica”, disse o advogado Gallani de Oliveira, que representa a Tocantins Engenharia.

De acordo com o advogado, a intenção da empresa é fazer um loteamento regularizado. “Estamos em constantes conversas com a Comec (Coordenação dos Municípios Metropolitanos) e a Prefeitura de Piraquara. Saindo os trâmites administrativos, a intenção é a construção deste loteamento, com toda a estrutura necessária para atender as famílias”, explicou.

Tranquilidade

Responsável pelo comando da operação, o tenente Ferreira, do Batalhão de Polícia de Guarda (BPGD), destacou a tranquilidade da reintegração de posse. “Tudo muito tranquilo, porque foi feito de forma planejada, primando pela técnica e direitos humanos. A decisão é do dia 3 de dezembro e houve um planejamento para ser cumprida, então foi tudo tranquilo, sem a necessidade do uso de força”, ressaltou.

Após a reintegração de posse, os barracos serão retirados pela empresa privada e também a Prefeitura de Piraquara.

