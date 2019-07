A formatura do Aspirantado 2019 na noite de sexta-feira (05/07) concluiu a etapa de ensino de 93 policiais e bombeiros militares que há três anos ingressaram no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar. Agora, na condição de aspirantes a oficial, serão enviados a unidades da Corporação de todo o estado para incrementar ações e procedimentos. A cerimônia foi presidida pelo secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, coronel Romulo Marinho Soares, na Academia Policial Militar do Guatupê (APMG), em São José dos Pinhais.

A Banda de Música da PM entoou os tradicionais hinos e levou emoção aos formandos e familiares que estavam na cerimônia. Trajados com a farda de gala branca, os aspirantes fizeram uma entrada triunfal ao pátio da instituição de ensino, onde ao longo de três anos desempenharam diversas atividades físicas e teóricas sobre a doutrina de segurança pública da Polícia Militar.

Durante o discurso, o Vice-Governador do Estado do Paraná, Darci Piana, falou sobre a preparação que os cadetes receberam durante tempo que permaneceram na Academia. “Fico muito feliz de saber que daqui alguns anos nós continuaremos a ter comandantes da mesma qualidade que temos hoje, porque vocês estão preparados para isso graças às instruções que aqui receberam”, disse. “Em nome do Paraná agradeço àqueles que se propuseram a ajudar e a contribuir para que vocês estivessem aqui hoje, como Aspirantes a Oficiais para defender a nossa gente do Estado do Paraná”, complementou.

“Esse é um momento de festa aos Aspirantes, para os seus familiares, mas também é um motivo de regozijo para a própria Polícia Militar por ver uma nova geração se levantando, abraçando os nossos valores, a nossa legislação e a história construída por aqueles que vieram antes deles e preparando o futuro da nossa Instituição”, disse o Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Péricles de Matos.

Para o Comandante da APMG, coronel Ronaldo de Abreu, é emocionante participar dessa importante fase dos Aspirantes, pois há 30 anos era ele quem estava iniciando a sua carreira na PMPR. “É importantíssimo essa reciclagem, essa renovação, dos nossos oficiais dentro da Corporação. São aspirantes que tem fibra, coragem, garra, com vontade de participar e de ser pró-ativos na segurança pública. Tenho certeza absoluta que eles estarão sempre à disposição da comunidade paranaense e vão executar um excelente trabalho” disse.

As arquibancadas instaladas para acomodar os convidados e familiares focaram lotadas. No palanque de autoridades, o Alto escalão da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária presenciaram a finalização da etapa de formação dos cadetes, que agora passam a integrar unidades operacionais e seções administrativas de todo o Paraná.