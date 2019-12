Enquanto Frozen não vem (estreia prevista para janeiro),as crianças têm opção nas telas: Playmobil- O Filme, que enfim estreia nesta quinta-feira. Dirigido por Lino DiSalvo, que também está nos créditos de Frozen, o lançamento é bem infantil, da história à forma.

Dois irmãos órfãos, Marla, de 18 anos, e o pequeno Charlie, após uma briga são tragados para o universo de Playmobil, dominado pelo Imperador Maximus. E as semelhanças são inevitáveis com o filme das pecinhas Lego, do humor à música pop.

Playmobil começa com atores: Anya Taylor-Joy é Marla e Charlie é interpretado por Gabriel Bateman. Os pais morrem em um acidente e Marla passa da adolescência à vida adulta, enquanto o irmãozinho fica rebelde. Nessa rebeldia, foge de casa e é transportado para o mundo dos brinquedos de plástico. Nesse ponto, o filme passa à animação.

O filme teve sua estreia adiada muitas e muitas vezes. Era para ter chegado aos cinemas em janeiro, portanto, há onze meses. Talvez a comparação com Lego não lhe seja favorável, motivando tanta hesitação com a apresentação ao público, até na Europa, continente do Playmobil. Entretanto, as crianças que brincam com esses bonecos vão reconhecê-los nas telas e irão interagir com o filme, mesmo porque brinquedo é coisa de criança e o filme foi feito para elas.