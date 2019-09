A maior plataforma de ensino gratuito online do país, a Kultivi (www.kultivi.com.br), lançou o concurso “Estudou Ganhou”, para os estudantes mais dedicados ao Enem 2019. Até o dia 30 de setembro, aqueles que tiverem mais horas de estudos dentro da plataforma acumulam pontos e concorrem a prêmios exclusivos, tudo isso de graça.

O primeiro colocado no concurso vai ganhar um notebook Samsung E20. O segundo colocado ganha uma consultoria para a redação do Enem com dicas e correção de textos. Já o terceiro colocado levará um curso online de inglês. O quarto e o quinto ganham, respectivamente, um kit de camisetas e um voucher de R$ 300 da Vale del Rei.

Para participar, o estudante precisa se inscrever na premiação e nos cursos e categorias definidas no regulamento, nesse caso, no curso completo do Enem. Todo esse processo é feito dentro do site da própria Kultivi, e é completamente gratuito. A divulgação dos ganhadores vai ser feita por meio das redes sociais da plataforma, e também por e-mail, portanto é importante ficar ligado nas atualizações, além de fornecer um endereço de e-mail válido.

A plataforma foi pensada para aqueles que não têm condições financeiras ou tempo livre para ir até uma instituição de ensino. Assim, os sócios Cláudio Matos, Ricardo Pydd, Emir Conceição e Carlos Siaudzionis, criaram a Kultivi, uma plataforma online completamente gratuita que oferece cursos de idiomas, preparatórios, entre diversos outros, de curta duração, e com certificado.

A empresa foi desenvolvida com um conceito de economia compartilhada, dessa maneira o serviço é mantido por investidores externos, publicidades dentro da página, e por meio de contribuições de pessoas físicas no próprio site. A única coisa necessária para quem quer fazer o curso é preencher o cadastro e assistir às aulas, disponíveis a qualquer horário, em qualquer dispositivo com acesso à internet.

Para mais informações sobre o concurso oferecido pela startup Kultivi, acesse o site www.estudouganhou.com