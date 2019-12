Os agricultores brasileiros plantaram 93% da área esperada para a soja até 5 de dezembro, um ritmo que está em linha com a média de cinco anos do período, informou a consultoria AgRural nesta segunda-feira.

Os agricultores de soja avançaram com o plantio em seis pontos percentuais em uma semana, após chuvas generalizadas na maioria das áreas de grãos do Brasil na semana passada. O trabalho de campo no Estado chave do Mato Grosso, por exemplo, foi concluído, e no Paraná está próximo do fim.

As chuvas na região de Matopiba – uma nova área de fronteira formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia – também foram favoráveis para reduzir os atrasos no plantio, disse a AgRural, assim como no Rio Grande do Sul.

A consultoria espera uma área total de soja de 36,4 milhões de hectares no Brasil na atual temporada, com uma produção potencial de 120,7 milhões de toneladas.