A Fazenda Urbana é um projeto inédito no País, uma versão atualizada do Centro de Referência em Agricultura Urbana e Economia Sustentável de Curitiba, que tem como vetor o plantio de hortifrútis nas mais diversas modalidades de cultivo.

A área de 4.435m², ao lado do Mercado Regional do Cajuru, vai abrigar a fazenda que será mantida com o que há de mais moderno em modelos de plantio e com uso de energias renováveis – eólica e solar e reaproveitamento de água de chuva para a irrigação – e bioenergia.

O projeto será desenvolvido em fases. A primeira será em julho, com o plantio dos alimentos. Na segunda fase, em setembro, será feita a colheita. Na terceira etapa, prevista para o final de 2019, a estrutura física, com cozinhas e salas de aula, deverá ser entregue.

Na manhã desta sexta-feira (3/5), o prefeito Rafael Greca esteve no local. Acompanhado pelo secretário municipal de Abastecimento, Luiz Gusi, e da equipe que está desenvolvendo o projeto, Greca conheceu algumas hortaliças e flores comestíveis que serão plantadas no local. “Aqui vai ser uma escola de agricultura urbana. As crianças serão convidadas a frequentar a nossa Fazenda Urbana e as famílias serão convidadas a aprender a cultura da agricultura orgânica e urbana”, disse.

De acordo com o secretário de Abastecimento, o local vai abrigar, além das hortaliças comuns, mais de cem espécies de plantas alimentícias não convencionais (pancs), jardins de mel e espaços para a criação de pequenos animais, como galinhas e coelhos. “É um projeto que vai trabalhar a sustentabilidade e inspirar as pessoas, uma grande vitrine do que é possível fazer na produção de alimentos dentro de um centro urbano”, disse Gusi.