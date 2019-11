Na 2ª edição, o curso da AHK Paraná traz estratégias do marketing 5.0. Além das 8 horas presenciais, os participantes terão 4 horas de capacitação on-line e atendimento via videoconferência

Quem almeja ser referência no mercado frente à concorrência precisa inovar, se diferenciar dos demais profissionais, levar experiência e soluções aos clientes, se comunicar de forma objetiva a fim de gerar notoriedade e autoridade. É aí que algumas ferramentas do marketing 5.0 podem contribuir para isso, possibilitando um melhor relacionamento com o mercado e visibilidade para a marca e o negócio.

Essas estratégias e ferramentas serão abordadas na 2ª edição do curso “Marketing pessoal 5.0 vai alavancar sua carreira e negócios”, promovido pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná), nos dias 20 e 21 de novembro, das 18h50 às 22h50, no Novotel Curitiba Batel.

O workshop será conduzido pelo empresário, professor da Fundação Getúlio Vargas e palestrante com atuação nas áreas de motivação, carreira, vida e negócio, Alexander Baer. Essa será uma excelente oportunidade para aqueles que buscam dar um novo rumo à carreira e à vida profissional e para isso querem traçar um plano de ação a curto, médio e longo prazo.

“A novidade desta edição é que, além das 8 horas presenciais de curso, os participantes ainda terão mais 4 horas de capacitação on-line, com aplicações práticas e atendimento via videoconferência após 20 dias de curso para esclarecimento de eventuais dúvidas. Além disso, receberão dois dvds com dicas de planejamento estratégico de vida e carreira em cenário digital”, revela o palestrante, que é fundador da 1ª Escola de Marketing Pessoal do Brasil e do Programa Concertos Empresarial.

Ainda de acordo com Baer, os profissionais que buscam um diferencial competitivo precisam saber claramente onde querem estar daqui a dez anos e o quanto desejam ganhar por mês e por ano.

Outras dicas do instrutor de cursos da AHK Paraná para impulsionar a carreira ou o negócio é: “conheça o mercado, as oportunidades a serem aproveitadas e as ameaças das quais se defender; reconheça as suas habilidades a serem potencializadas e as fraquezas a serem corrigidas; não seja igual a todo mundo (fuja do ‘efeito manada’); saiba se comunicar por meio de redes sociais e do mundo digital, pois não adianta ser o melhor profissional e ser desconhecido; tenha atitude para agir”.

Serviço:

2ª edição do Curso “Marketing pessoal 5.0 vai alavancar sua carreira e negócios” (AHK Paraná)

Data: 20 e 21 de novembro

Horário: 18h50 às 22h50

Local: Novotel Curitiba Batel – Rua Doutor Pedrosa, 288 – Curitiba (PR). O estacionamento é por conta do participante. Levar computador/mobile para utilização durante o curso.

Inscrições e informações: (41) 3323-5958 ou ahkparana@ahkbrasil.com

Sobre a AHK Paraná – Estimular a economia de mercado por meio da promoção do intercâmbio de investimentos, comércio e serviços entre a Alemanha e o Brasil, além de promover a cooperação regional e global entre os blocos econômicos. Esta é a missão da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná), entidade atualmente dirigida pelo Conselheiro de Administração certificado pelo IBGC e Cônsul Honorário da Alemanha em Curitiba Andreas F. H. Hoffrichter.

Fundada em 1972, a AHK Paraná integra uma rede composta por mais de 130 Câmaras binacionais alemãs em 90 países ao redor do mundo que trabalham em prol do fomento profissional de seus associados e no estímulo ao networking entre diferentes organizações. Com foco no desenvolvimento do Paraná, a AHK Paraná está entre as cinco melhores e mais completas câmaras bilaterais do Brasil e agrupa empresas de capital ou know how alemão e companhias brasileiras instaladas no estado com interesses na Alemanha.