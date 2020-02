PKB recebe bilheteria oficial da 29ª edição do Festival de Curitiba

Respeitável público, está aberta a bilheteria oficial da 29ª edição do Festival de Curitiba! O espaço funciona no ParkShoppingBarigüi, de segunda a sexta-feira, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos das 14h, às 24h. O shopping também receberá atrações exclusivas do stand up comedy Risorama, comandado pelo humorista Diogo Portugal; as apresentações interativas e que reúnem circo, música, dança e mágica do MishMash; e apresentação inédita do incrível espetáculo infantil “Uma Série de Surpresas” da companhia Guritiba.

A bilheteria está localizada no piso térreo próximo à Praça de Eventos e os ingressos para os espetáculos da Mostra custam até R$ 70,00 (inteira). Os preços para as peças do Fringe variam de gratuitos a R$ 60,00 (inteira), além da taxa administrativa. Já os ingressos para o Risorama custam R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia-entrada). Para o MishMash e Guritiba o valor é de R$ 40,00 (entrada inteira) e R$ 20,00 (meia entrada). Reforçando o mote “Festival para Todos”, o evento também terá espetáculos gratuitos: são mais de 390 sessões grátis 340 no sistema “pague o quanto vale”, em que o público escolhe o quanto paga.

Essa é a 29ª edição do Festival de Curitiba com mais de 400 atrações – entre produções teatrais, musicais, variedades, debates, palestras, oficinas e gastronomia – reúnem artistas e plateias, do Brasil e do exterior, em mais de 90 espaços da cidade e da região metropolitana. O evento será realizado de 24 de março a 5 de abril.

SERVIÇO

29º Festival de Curitiba

De 24 de março a 05 de abril

Bilheteria oficial no ParkShoppingBarigüi