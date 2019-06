Os apaixonados por pizza ganharão uma “ajudinha extra” mais do que especial nesse Dia dos Namorados. Em comemoração à data, a Pizza Hut, maior rede de pizzarias do mundo, lança no dia 10 de junho uma edição limitada e exclusiva de pizzas no formato de coração.

Com o conceito “Hut Crush”, a campanha foi criada pela Greenz e será veiculada nas redes sociais da marca e no aplicativo Tinder, além de contar com a participação de influenciadores, como a youtuber Nah Cardoso e o seu namorado. As peças da campanha também estarão presentes nos pontos de venda.

A novidade estará disponível até o dia 30 de junho em três sabores bastante pedidos no país: Mussarela, Pepperoni e Brigadeiro. As pizzas temáticas serão comercializadas no tamanho médio para consumo na loja, retirada no balcão e delivery nos restaurantes da Pizza Hut distribuídos em 24 estados e mais de 60 cidades.

“Queremos proporcionar uma nova experiência aos nossos consumidores no Dia dos Namorados e demonstrar que a pizza também pode fazer parte dessa data especial”, afirma Rodrigo Munaretto, diretor de Marketing da Pizza Hut Brasil, destacando que a rede estima crescimento no volume de pedidos de pizzas durante o mês de junho.