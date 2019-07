O Tribunal de Justiça do Paraná tomou uma decisão corajosa de acabar com o monopólio dos registros de automóveis no Estado, que rendia para a empresa Infosolo, de Brasília, mirabolantes R$ 100 milhões por ano – em regime de exclusividade e a preços caros para os consumidores. Espera-se que os paranaenses contem, agora, com um mercado aberto à livre concorrência, com redução expressiva de preços. A Infosolo já teve seus controladores denunciados no Mensalão e a empresa suspensa por inidoneidade pela CGU (Limpou o nome anos depois). A empresa conquistou monopólio no período em que Ricardo Barros era o manda-chuva do Paraná – em parte na gestão de Beto Richa, e na gestão da esposa, Cida Borghetti, que substituiu o tucano.

Altos valores

As concorrentes da empresa Tecnobank inventaram um faturamento para a empresa que jamais existiu. Usaram a matemática superfaturada.

B3 sai

Fontes anteciparam um movimento da B3 no mercado de registro de automóveis: a empresa está saindo do segmento e registradoras já operam diretamente com bancos.

Contramão

Em outras ocasiões, já citadas, a Infosolo reclama ser vítima de concorrência, mas a decisão judicial recente prova que não.

Promoção..

Uma ascensão curiosa na Caixa Econômica Federal: a servidora Tatiana Thomé de Oliveira foi alçada em fevereiro a Vice-Presidente de Governo sem passar por processo seletivo, conforme norma do banco. O Conselho de Administração da Caixa já cobrou explicações do presidente. Ela trabalha há 12 anos na instituição.

..Interina

Em nota à Coluna, a Caixa informa que “a empregada, com mestrado e doutorado em Engenharia pela UFRS, com experiência em PPI, participou do processo seletivo para diretoria executiva do banco, apresentando pré-requisitos para a função”, e que assumiu o cargo, interinamente, com a saída de João Carlos Gonçalves da Silva.

Pós-rebelião

Com a nova crise penintenciária, o secretário de Segurança do Amazonas já caiu, só falta deixar o cargo. O Governo procura, discretamente, um substituto em Brasília.

Êpa, êpa

Apesar de apoiarem “incondicionalmente” a aprovação da reforma da Previdência, representantes do setor de máquinas e equipamentos trabalham para eliminar do texto a emenda que prevê que parte das receitas do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) deixe de ser repassada ao BNDES e passe à Previdência Social.

Nosso bolso?

A Lei determina que 40% dos recursos do FAT sejam transferidos ao bancão financiamentos das empresas. “Essa emenda vem para desidratar completamente o BNDES”, pontua o presidente do Conselho da Abimaq, João Marchesan.

MERCADO

Bilhete na mão..

Porto Seguro vai ganhar novo e aeroporto internacional, via PPP. Os alemães que investiram ali no CT da seleção de 2014 ficaram animados com o potencial turístico da região, e bem desanimados com o atual terminal, concedido pelo Governo baiano.

.. e Pé na areia

Não à toa, Porto Seguro é um dos principais (e mais caros) destinos do Brasil, nas quatro estações. O terminal recebe mais de mil passageiros por dia, que vão para as praias de Santo André, Arraial D’Ajuda, Trancoso, Caraíva, Coroa Vermelha e outras.

Caesar no Brasil

A venda do grupo Caesar de resorts e cassinos por US$ 8,5 bilhões para a também americana Eldorado pode mexer com os projetos do grupo que mira o Brasil. Investidores esperam legalização dos jogos para propor dois grandes resorts-cassinos.

Safadinhos(as)

A Paraná Pesquisa fez curiosa sondagem nacional sobre envio de nudes pelo celular. Os mais “safadinhos” – para ambos os gêneros – são os da região Sudeste: 82,3% já enviaram ou pretendem enviar nudes. Mas são os que mais ojerizam o ato (69,4%) entre as cinco regiões. No cenário nacional, 79,3% dos pesquisados disseram que não mandaram ou enviariam nudes; 12,1% já o fizeram, e 8,6% não opinaram.

ESPLANADEIRA

# O deputado federal Lucas Gonzales lança na terça-feira a Frente Parlamentar em Combate ao Suicídio e Automutilação. # O Conselho Regional de Biomedicina-3ª Região marca presença no Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde), de 2 até 5 de julho, em Brasília, # A Ambev criou movimento de apoio à diversidade intitulado #OrgulhoDaMinhaHistoria. Para cada tweet publicado com a hashtag, doará R$ 1 ao Centro de Acolhimento LGBT Casa 1.