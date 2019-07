Já imaginou acordar com o canto dos pássaros, cercado por uma natureza exuberante, num lugar onde o tempo parece ter feito morada?

O Thermas Piratuba Park Hotel reserva a seus hóspedes essas e outras experiências, focadas no seu bem-estar, sempre!

O Hotel, localizado a apenas 300 metros de distância de um dos mais belos parques termais do Brasil, está situado em uma área tranquila e reservada, onde o contato com a natureza e o sossego são os grandes atrativos para quem busca um lugar para descansar, renovar as energias ou simplesmente vivenciar momentos especiais.

Com apartamentos amplos e bem equipados, os hóspedes desfrutam de todo o conforto necessário para uma boa noite de sono. Todos os apartamentos possuem sacada, TV LED, frigobar, banheira (hidromassagem ou imersão) e ar condicionado split.

Com cardápios elaborados de acordo com as estações do ano, o chef do Espaço Jardim Gourmet aproveita ingredientes frescos da estação para elaborar um menu variado tanto para o almoço quanto para o jantar, passando pela culinária regional, até elaborados pratos da cozinha internacional. Na Adega, rótulos regionais e internacionais premiados estão à disposição dos apreciadores de vinhos.

Já os Festivais Gastronômicos, realizados durante todo o ano, consistem em jantares temáticos que ora elegem um tipo de prato como protagonista, como risotos, massas, sopas ou fondue, ora exploram toda a riqueza e variedade de sabores de países como México, Itália, Alemanha ou Portugal.

Para proporcionar uma experiência de relaxamento completo, o Thermas Piratuba Park Hotel disponibiliza aos hóspedes o Espaço Wellness. Um lugar dedicado à saúde, beleza e bem-estar que oferece tratamentos e terapias com o objetivo de revigorar a alma, renovar as energias e propiciar harmonia e equilíbrio entre o corpo e a mente.

Serviços & Lazer:

Recepção 24 horas

Recreação Adulto e Infantil ( partir de 5 anos) diariamente

Sala de Recreação Infantil

Sauna úmida e seca unisex

Piscinas internas (aquecidas) e externa

Sala de TV com Cantinho do Chimarrão

Coffeeshop com lanches e bebidas na área das piscinas

Sala de Jogos com sinuca, pebolim e tênis de mesa

Espaço Wellness (Spa *terceirizado)

Restaurante Espaço Jardim Gourmet, com 3 refeições diárias

Lavanderia

Traslados (Parque Termal e Passeio de Trem *terceirizado)