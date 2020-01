PINHAIS: Comunidade tem à disposição 21 opções de oficinas culturais e artísticas

Nesta semana, iniciaram as inscrições para as oficinas culturais e artísticas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. São ofertadas gratuitamente à comunidade 21 opções, sendo que o interessado pode se inscrever em até três atividades. As inscrições acontecem enquanto houver vagas disponíveis e as aulas iniciam em 10 de fevereiro.

O público tem à disposição oficinas de artesanato, artesanato borbado, ballet adulto, cinema, criação literária (conto), dança cigana, dança contemporânea, dança de rua, dança de salão, dança do ventre, desenho, formação musical, jazz, pintura em tela, teatro adolescente/adulto, teatro infantil, turma show (canto, dança e teatro) e violão (iniciante, intermediário e avançado). Há atividades para diferentes idades, iniciando na faixa etária de 7 anos, com turmas nos períodos da manhã, tarde e noite.

O interessado em se matricular deve apresentar cópia do RG, CPF e comprovante de residência. Caso seja menor de idade, deve estar acompanhado dos pais.

Neste ano, as inscrições acontecem em quatro locais: Centro Cultural Wanda dos Santos Mallmann, Centro de Artes e Esportes Unificados, Escola de Dança de Pinhais e Polo Esportivo e Cultural Pedro Arizona.

As oficinas contribuem com a vida pessoal dos participantes, frisa o diretor do Departamento de Cultura, Marcos Oliver. Ele comenta que as atividades acontecem entre os meses de fevereiro e dezembro, e ao final do ano é realizada uma apresentação aos pais, familiares, e convidados dos alunos, e também, exposições dos trabalhos artísticos em diferentes espaços públicos da cidade. O diretor menciona que este é um projeto que tem um grande investimento, onde se busca atender as solicitações dos participantes. “Nós procuramos sempre colocar novas opções para a comunidade. Por exemplo, tivemos um pedido de dança indiana feito por várias pessoas e estamos buscando atender neste ano. Vamos ofertando e adaptando conforme a demanda. As oficinas são o carro chefe da Secretaria de Cultura, com mais da metade do orçamento da pasta sendo investido nessa área. Então, este é um serviço importante que é prestado para atender e satisfazer a comunidade” explicou.

A moradora do bairro Emiliano Perneta, Eliane Pereira Giroldo, participou no ano passado da oficina de violão junto com a filha Mariana. Durante três meses teve aulas aos sábados, e apesar do pouco tempo, decidiu novamente se inscrever, pois aprovou a iniciativa que beneficia a vida dos participantes. “Tocar violão era um sonho de criança. Eu acho estas oficinas uma iniciativa maravilhosa. Porque muitas pessoas não têm condições financeiras de fazer uma oficina dessas, e, além disso, possibilita a população um enriquecimento para a vida pessoal. Quem participa só tem a ganhar” afirmou.

Serviço

As inscrições das oficinas da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer acontecem no horário das 8h30 às 17h, nos seguintes locais:

Centro Cultural Wanda dos Santos Mallmann – Endereço: Rua Vinte e Dois de Abril, 305 – Estância Pinhais;

Centro de Artes e Esportes Unificados – Endereço: Rua Rio Trombetas, 814-888 – Weissópolis;

Escola de Dança de Pinhais – Endereço: Rua 15 de Novembro, 107 – Centro;

Polo Esportivo e Cultural Pedro Arizona – Endereço: Rua Maria Gonçalves Garcia, 150, Alto Tarumã.