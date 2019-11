A economia brasileira demonstra reação, e o otimismo dos investidores vem aumentando devido à redução nas taxas de juros. Segundo o Ipea (Instituto de Pesquisa Economia Aplicada), a formação bruta de capital fixo subiu 3,1% na comparação com o mesmo período de 2018. Já, segundo dados do Ministério da Economia, 250 empresas manifestaram intenção de investir mais de US$ 60 bilhões no país nos próximos anos.

Nesse cenário ainda, as instituições financeiras reduziram a taxa mínima para linhas de financiamento do mercado imobiliário, numa média de 0,33%. Com a redução da taxa Selic, e a inflação atingindo o percentual mais baixo dos últimos anos, negativa em 0,04%, mostram o cenário positivo para quem quer investir no segmento imobiliário, que tende a valorizar o imóvel adquirido já em 2020, 2021.

Aproveitando o cenário econômico positivo e comemorando 20 anos de atuação no mercado imobiliário, a Incorporadora Piemonte lança mais um empreendimento, agora no litoral paranaense. Em 2019 a empresa fez o lançamento de dois sucessos de vendas em Curitiba. No início do ano o Reserva Bonvini que atingiu 100% das unidades comercializadas em 30 dias e o Reservato, lançado em junho e com 70% vendido. Na última semana a incorporadora abriu a pré-venda do Costa Reale, um empreendimento localizado na praia central de Guaratuba, com vista privilegiada do mar.

O projeto contempla 43 apartamentos sendo três coberturas duplex e todos com três quartos com suíte e com vista para o mar, variando de 127 m² até 405m². O empreendimento possui área de lazer completa com salão de festas com capacidade de atender até 70 pessoas, espaço Gourmet, mirante, piscina com borda infinita com vista para o mar e pool bar. O Costa Reale será entregue com diferenciais como aquecimento da água dos apartamentos feita por caldeira, piso com manta acústica, veda portas automático e infraestrutura para carros elétricos.

Para José Paulo Campos Filho, gerente comercial da Incorporadora Piemonte, o lançamento do Costa Reale agrada não somente os veranistas, mas também os moradores da cidade de Guaratuba, que vem crescendo muito devido a chegada de empresas e faculdades na região. “A facilidade de acesso, a localização e a qualidade do empreendimento com certeza anima a intenção de investimento”, salienta.