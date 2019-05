O setor agropecuário em 2019 deve avançar 0,6%, segundo projeção do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) divulgada nesta terça-feira (28).

Ao rever a previsão, o instituto sinalizou uma melhora no crescimento do setor neste ano. Em fevereiro, a perspectiva era que a alta fosse de 0,4%.

O cálculo do instituto indica um crescimento ainda lento do segmento, que apresentou alta de 0,1% no ano passado, após ter um crescimento recorde em 2017, de 12,5%.

O segmento que deve impactar mais o avanço é a pecuária, com forte contribuição do grupo bovino -cujo crescimento deve ser de 3% em relação ao ano passado. Os dados confirmaram a projeção do USDA (Departamento de Agricultura dos EUA), que colocou em destaque a produção de bovinos, suínos e leite.

No caso do grupo suíno, o aumento de 5,6% ocorre devido à disseminação da peste suína africana na China, que impacta a produção no país asiático.

Já a agricultura deve ficar com um desempenho menor, avançando 0,1% no período.

Apesar da projeção de uma alta expressiva do milho (12,6%), algodão (29%) e café (10%), o comportamento deve ficar tímido devido à queda no que era previsto para a produção de soja. A safra da oleaginosa deve recuar 4,4%, de acordo com o LSPA (Levantamento Sistemático da Agricultura), índice do IBGE.