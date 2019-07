O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio cresceu 0,04% em abril deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

No acumulado de janeiro a abril, o PIB do agronegócio teve queda de 0,05%. O resultado tanto de abril quanto do 1º quadrimestre foi puxado principalmente pela alta de 19,9% nos preços dos fertilizantes e corretivos de solo e pela elevação de 11% no valor das rações para animais.

Esta alta contribuiu para o bom desempenho do segmento de insumos, que cresceu 1,64% no mês e 5,26% no quadrimestre.

Por outro lado, o aumento dos custos de produção provocado pela subida dos preços dos insumos comprometeu a renda do segmento primário, com queda de 0,86% em abril e de 1,62% no acumulado.

A agroindústria teve crescimento de 0,29% em abril e de 0,34% nos quatro primeiros meses de 2019. O PIB do segmento de serviços subiu 0,17% no mês e caiu 0,12% no 1º quadrimestre.

A alta dos custos foi sentida principalmente na agricultura, cujo PIB caiu 0,33% em abril e 0,47% no acumulado de quatro meses. Já a pecuária teve variação positiva mensal de 1,07% e de 1,11% no quadrimestre.

Fonte: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

Foto: reprodução @dw_brasil