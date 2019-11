O vice-governador Darci Piana recebeu na quinta-feira (28), no Palácio Iguaçu, o vencedor da categoria infantil do concurso de Natal da concessionária Arteris. Eduardo Kuzeratski, 7 anos, morador de Quitandinha, Região Metropolitana de Curitiba, bateu cerca de três mil concorrentes do Paraná e de Santa Catarina na categoria que engloba o ensino infantil e o 1º ano do ensino fundamental. O encontro foi organizado pelo coordenador da Escola Pública de Trânsito (EPT) e diretor de gestão de pessoas do Detran, Mário Marques Guimarães Neto, o Marinho.

“Eu desenhei uma vez, depois pintei e a professora disse que não ficou bom. Depois fiz outro, a professora passou alguns vídeos, e fizemos de novo. Eu fiz, pintei e outro dia eu ganhei. Mostrei o trânsito e o Natal”, destacou a criança no encontro com o vice-governador.

O desenho mostra a organização ideal do trânsito, com placa, calçada, semáforo, faixa de pedestre, rua asfaltada e parque lateral, todas decoradas com requintes natalinos e personagens vestidos de Papai Noel. Eduardo Kuzeratski recebeu um notebook e a Escola Municipal Padre Antonio, onde estuda, uma caixa de som portátil.

O concurso é promovido pelo Projeto Escola Arteris e selecionou seis desenhos por categoria e por escola (municipal ou estadual) em 17 municípios. Além de Kuzeratski, paranaenses de Campo do Tenente e de Rio Negro ganharam nas categorias 2º ao 5º ano do ensino fundamental e educação especial (Apae). Os cartões de natal serão distribuídos na semana que antecede o Natal em todas as praças de pedágio da Arteris nos dois estados.