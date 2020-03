Piana recebe a classe artística-cultural

O vice-governador do Paraná, Darci Piana, reuniu-se há pouco, dia 11 de março, no Palácio Iguaçu, em Curitiba com representantes da classe artística e cultural do Paraná para debater as políticas do Estado para a área.

Diálogo e parceria: premissas básicas do governo Carlos Massa Ratinho Junior. Foi a fala de abertura do vice-governador Darci Piana da reunião aberta, com representantes de entidades da Cultura.

Participaram representantes de associações, sindicatos, conselhos e também órgãos municipais da Cultura. Registro ainda a participação do deputado estadual Goura, da comissão de Cultura da Assembleia Legislativa.



A reunião, que foi solicitada pelas próprias entidades, durou mais de duas horas e foi oportunidade de o governo ouvir opiniões e reivindicações dos representantes da Cultura paranaense, bem como de fazermos a exposição do muito que foi realizado na área nesses pouco mais de quatorze meses.

